Grupo detido por se fazer passar por mulheres no Facebook e assaltar homens com violência

Crimes ocorreram na zona de Nelas e Mangualde.

Por Paula Gonçalves | 20:45

Os perfis falsos na rede social Facebook com fotografias de mulheres vistosas eram o isco para atrair os homens a encontros sexuais, nas zonas de Nelas e Mangualde.



Quando as vítimas chegavam aos locais previamente combinados eram montadas emboscadas, sendo os homens brutalmente espancados e assaltados pelo grupo, com recurso a armas de fogo.



Os principais suspeitos - três homens e duas mulheres, entre os 18 e os 21 anos - foram detidos pela Polícia Judiciária do Centro no âmbito de uma operação, que permitiu identificar mais três arguidos com ligações ao grupo.

A partir de determinada altura o gangue diversificou a área de atuação. Em vez das promessas de sexo, anunciavam a venda de viaturas usadas a preços convidativos para depois roubarem as vítimas, convencidos de que os potenciais clientes transportavam mais dinheiro uma vez que iam comprar um carro.



No total a PJ tem registo de nove situações, mas admite que existiam outros assaltos.

O grupo atuava com grande violência. Numa das situações, em que um dos visados se apercebeu que iria ser roubado, foi atingido com dois tiros ao tentar fugir, tendo ficado ferido.



A operação, que contou com a colaboração da GNR e da PSP, permitiu a apreensão de três espingardas, uma pistola e várias munições, armas que terão sido usadas pelo grupo nos roubos.