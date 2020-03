Grupo escondia ‘coca’ no meio da fruta

Seis homens, entre os 38 e 54 anos, foram detidos pela PJ na Operação Alçapão, de combate ao tráfico de droga. Os suspeitos, um português e os restantes sul-americanos, integravam uma rede criminosa que se dedica à introdução de grandes quantidades de cocaína em vários países da Europa, por via marítima, provenientes da América Latina. Foram apreendidos mais de 500 quilos de ‘coca’, num valor a rondar os 25 milhões de euros.No ano passado, foi detetado no porto de Setúbal um contentor que transportava 170 quilos de cocaína. Essa ação desencadeou a investigação que teve agora o seu ponto alto, com a localização de um segundo contentor na cidade do Porto.No primeiro caso, a droga vinha disfarçada nas paredes duplas de um contentor que transportava ananás, coco e banana. No segundo, estava escondida no fundo falso de um contentor marítimo, criado para o efeito, tal como a própria empresa de fruta."A imaginação é o limite e, de facto, as organizações criminosas estão constantemente a alterar o seu ‘modus operandi’ em termos de transporte e dissimulação de droga", sublinhou esta quinta-feira aoArtur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.