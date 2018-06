Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo espanca amigos num bar

Ministério Público demorou três anos para deduzir a acusação.

Por Francisco Manuel | 01:30

A acesa troca de palavras entre um grupo de cinco elementos e dois amigos num bar, na Branca, Albergaria-a-Velha só terminou quando as duas vítimas ficaram inanimadas.



Os agressores, entre os quais dois irmãos, estão acusados de ofensas à integridade física, após o Ministério Público (MP) ter demorado três anos a deduzir a acusação, indicando que esperava pela avaliação dos danos corporais das vítimas. Cinco anos depois da agressão, o caso chega a julgamento.



Os factos ocorreram ao início da madrugada de 24 de maio de 2013, no Colina bar, entretanto já fechado. Na acusação, a que o CM teve acesso, o MP escreve que não é conhecido o motivo que levou à discussão entre os dois amigos e o grupo de cinco elementos, na altura com idades entre 18 e 26 anos.



As agressões começaram quando um dos arguidos agarrou uma das vítimas pelos cabelos e, de forma não apurada, desferiu-lhe uma pancada na cabeça e empurrou-o para o chão.



"Depois, os cinco arguidos cercaram o ofendido, que permanecia prostrado no chão, e desferiram vários pontapés que o atingiram por todo o corpo", lê-se. O amigo da vítima "aproximou-se e, subitamente e sem que nada o fizesse prever, um dos arguidos desferiu um murro que atingiu a cara do mesmo e empurrou-o, provocando a sua queda no chão".



Depois, foi cercado pelo grupo e atacado a murro e pontapé em todo o corpo. Nem o facto de as vítimas ficarem inanimadas fez com que os agressores parassem as violentas agressões.