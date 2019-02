Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo espanca homem com atraso mental em Vieira do Minho

Cruz Vermelha foi ao local. Bombeiros não tinham equipa.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Paulo Vieira, de 41 anos, é figura assídua nas festas de Vieira do Minho. No domingo à tarde, o homem, que sofre de um atraso mental acentuado, foi barbaramente espancado quando ajudava uma criança a levantar-se, após uma queda no recinto da Feira do Fumeiro. Foi atirado ao chão e pontapeado na cabeça por um por um grupo de homens. Ficou inanimado e foi hospitalizado. Esta segunda-feira teve alta médica, mas não quer formalizar queixa.



"Ele ficou muito assustado. Diz que tentou ajudar a menina e que foi atacado por um grupo. Só se lembra de estar no chão a ser socorrido pelos médicos", contou ao CM uma vizinha da vítima, que esta segunda-feira se disponibilizou para o levar à GNR para formalizar queixa. Paulo recusa. "Diz que não quer problemas", atira a vizinha.



A agressão violenta aconteceu no domingo, cerca das 19h00. O deficiente, que estava alcoolizado, ter-se-á dirigido ao grupo de crianças quando viu uma delas a chorar no chão. Assim que se apercebeu que o deficiente segurava a menina, em lágrimas, o pai, que ao que o CM apurou, é candidato a bombeiro em Vieira do Minho, empurrou-o com violência. Outros três familiares, todos de nacionalidade brasileira, aproximaram-se da vítima, já no chão e continuaram a agredi-la.



Paulo Vieira foi assistido no local pela Cruz Vermelha de Rio Caldo, Terras de Bouro, mais de 20 minutos após a agressão. Apesar de estarem sedeados a escassos metros do local, os bombeiros de Vieira do Minho não tinham equipa de saúde disponível.