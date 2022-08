Três homens foram agredidos, na via pública, junto a um espaço de diversão noturna em Faro. Estes homens faziam parte de um grupo de amigos que festejava um aniversário, na madrugada de domingo.





De acordo com um dos elementos do grupo, os seguranças do espaço, desde a hora de entrada, “foram muito desrespeitosos”, acabando por expulsar seis homens, de nacionalidade brasileira e venezuelana. Três deles acabaram por ser agredidos com violência e precisaram mesmo de tratamento hospitalar. A discoteca afirma que as agressões envolveram “cidadãos alheios à empresa”.