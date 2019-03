Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo estuda soluções para melhorar Urgências do Hospital de Leiria

Diagnóstico aponta falta de médicos, de espaço e de organização. Ordem dos Médicos teve reunião “longa e positiva” com o conselho de administração.

Por Isabel Jordão | 09:13

A Ordem dos Médicos e o conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) avançaram ontem com a criação de um grupo de trabalho conjunto, com o objetivo de "encontrar soluções para os problemas" que o Hospital de Santo André, em Leiria, está a atravessar, sobretudo no Serviço de Urgência.



"O diagnóstico está feito: faltam médicos, falta espaço e há um problema de organização", disse o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, no final de uma "reunião de trabalho" com o conselho de administração do CHL, que considerou "longa e muito positiva". Tratou-se de uma reunião com "todos os elementos", incluindo o presidente, Helder Roque, que na quarta-feira revelou ter apresentado a demissão ao Ministério da Saúde.



Carlos Cortes explicou que este grupo de trabalho conjunto não tem ainda prazo definido para "encontrar soluções para os enormes problemas que o hospital atravessa", mas considera "positivo" ter havido um "reconhecimento dos problemas" por parte do conselho de administração do CHL, que demonstrou "sintonia da visão do que é necessário".



O presidente da Secção Regional do Centro da OM salientou, no entanto, que "é necessária uma intervenção do Ministério da Saúde". "Tem de cumprir o seu papel, que é apoiar o hospital de Leiria, que bem precisa".

Entretanto, o presidente da Câmara de Leiria, Raul Castro, revelou que o hospital vai ser alvo de uma avaliação por parte do Ministério da Saúde, com o objetivo de perceber os problemas existentes e avançar com "as decisões adequadas".