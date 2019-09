Um grupo de quatro homens armados montou uma emboscada a uma mulher, de 46 anos, ao que tudo indica com o objetivo de lhe roubar joias, na rua Rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar, ontem de manhã. A vítima, que gere um negócio de compra e venda de ouro, foi violentamente agredida por uma coronhada de pistola, mas continuou a oferecer resistência. Os ladrões fugiram, sem levar qualquer bem, e estão a ser procurados pelas autoridades.O crime aconteceu às 08h05, logo depois de a mulher sair de casa. À sua espera, num carro de marca Hyundai que estacionaram naquela zona, encontravam-se os assaltantes, que terão estudado as suas rotinas.O negócio da mulher terá levado à atuação do gang, que não conseguiu lograr os seus intentos. Apesar de ter sido atingida com a arma de fogo, a mulher continuou a resistir, até que os homens desistiram e abandonaram o local. Não foi possível confirmar se a vítima tinha ou não peças de valor consigo.A GNR de Fânzeres foi a primeira força policial a chegar à habitação da mulher e passou depois a investigação do caso para a alçada da Polícia Judiciária do Porto, por se tratar de um crime com arma de fogo.Ao fecho desta edição, os suspeitos ainda continuavam por identificar. A mulher, que sofreu um hematoma num olho, preferiu não ser transportada ao hospital. O caso deixou em sobressalto o concelho de Gondomar, território conhecido pela sua ligação à ourivesaria.