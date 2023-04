Dois jovens, atualmente com 17 e 18 anos, vão ser julgados por 18 crimes de violação, abuso sexual de crianças, coação sexual, importunação sexual, ameaças e pornografia de menores, cometidos contra seis colegas da mesma escola, no concelho de Vila Franca de Xira. Um outro suspeito, que na altura dos crimes tinha 15 anos, responde pelos mesmos crimes mas no âmbito de uma ação tutelar educativa por ser menor.









