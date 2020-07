Grupo ganhava dinheiro com viagens fictícias

Na posse dos dados pessoais de pessoas que tinham direito ao subsídio de mobilidade, por prestarem serviço na Região Autónoma dos Açores, um grupo de indivíduos conseguiu, ao longo de vários meses, receber o valor de viagens que nunca foram feitas. Os titulares dos subsídios eram conhecedores do esquema e já há 35 arguidos.



O grupo, desmantelado pela PJ dos Açores, em colaboração com a PJ de Braga, terá lesado o Estado em "centenas de milhares de euros". A PJ anunciou a detenção de três mulheres e dois homens, já com antecedentes criminais, nos Açores e em Viana do Castelo.

