Grupo invade restaurante em Loures e faz pelo menos seis feridos

Agressores bloquearam rua do Prior Velho e agrediram grupo que estava no interior.

O caso terá resultado de um ajuste de contas que tinha como alvo um grupo que se preparava para almoçar no restaurante. Os elementos deste grupo foram os alvos das agressões dos atacantes, que seriam cerca de 20 pessoas. Alguns dos agressores usavam casacos alusivos a grupos de 'Motards'.



Os agressores terão provocado avultados danos nos estabelecimentos, partindo mesas, cadeiras e equipamentos que estavam no interior e vidros que dão para a rua.



Quando a PSP chegou ao local, os agressores já se tinham posto em fuga. Entretanto, estiveram no restaurante elementos da Polícia Judiciária, com uma equipa da polícia científica que recolheu vários elementos dentro do restaurante.



Os relatos que chegam aofalam de um cenário de terror. Um grupo com dezenas de elementos chegou à Rua de Moçambique, no Prior Velho e parou várias carrinhas, carros e motos no meio da estrada, impedindo a circulação. Depois, os agressores - que agiram com capuzes e panos pretos a ocultar a cara - entraram no restaurante Mesa do Prior e na churrasqueira Brasa do Prior (que pertencem aos mesmos donos e ficam paredes meias) e agrediram várias pessoas, entre funcionários, donos e clientes do estabelecimento.No ataque, que aconteceu por volta das 12h30, foram usadas barras de ferro, paus, pedras e facas.confirmou junto de fonte policial que ficaram feridas pelos menos seis pessoas, três das quais se encontram em estado grave. Um dos feridos será um cidadão alemão.