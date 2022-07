"Totalmente disponível para esclarecer tudo": Grupo da empresa de Mário Ferreira reage às buscas

O Grupo Mystic Invest/Douro Azul, do empresário Mário Ferreira, manifestou esta quarta-feira "tranquilidade e total disponibilidade" para esclarecer as autoridades e facultar o "pleno acesso" à documentação e a uma auditoria interna sobre o negócio do navio Atlântida.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o grupo empresarial "confirma a realização de buscas às suas instalações no Porto pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pelo DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal], no âmbito das dinâmicas de denúncia da Dra. Ana Gomes sobre a aquisição do navio Atlântida e a concretização de uma solução para os Estaleiros Navais de Viana do Castelo".

"Depois de meses de reiteradas suspeitas, denúncias e afins nos media e nas redes sociais da Dra. Ana Gomes (...), na sequência da compra do Grupo Media Capital, há finalmente uma oportunidade para o esclarecimento total das autoridades, com pleno acesso à documentação existente e a uma auditoria interna realizada aos processos em causa", lê-se no comunicado.



A nota salienta que, "depois das campanhas negras", o Grupo Mystic Invest/Douro Azul está "totalmente disponível para esclarecer tudo" junto das autoridades.





"A auditoria realizada no quadro do rigor e exigência que norteiam as atividades das empresas do grupo comprometidas com o desenvolvimento regional e nacional, com a criação de emprego e com a valorização de ativos, certamente contribuirá para o cabal esclarecimento da campanha negra que alguns insistem em promover em relação a quem gera riqueza e desenvolvimento para o país", sublinha o grupo empresarial.Nesse sentido, "o Grupo Mystic Invest/Douro Azul reafirma a sua tranquilidade e total disponibilidade para esclarecer as autoridades", uma vez que "agora que a perseguição mediática deu lugar à oportunidade de disponibilizar a documentação e o esclarecimento total da situação".O Grupo Mystic Invest/Douro Azul termina o comunicado dizendo que "manterá o seu foco na criação de emprego, no relançamento da economia nacional e na afirmação de Portugal".O Ministério Público e a Autoridade Tributária realizaram esta quarta-feira buscas no Porto, Funchal e ainda em Malta numa investigação sobre a venda de um ferry (navio Atlântida) a uma sociedade com sede em Malta.Fonte judicial confirmou à Lusa que uma das empresas alvo de buscas é Douro Azul, do empresário Mário Ferreira, e que em causa está o negócio de compra em 2014 do navio Atlântida aos estaleiros navais de Viana do Castelo e a sua posterior venda no ano seguinte a uma empresa com sede em Malta.