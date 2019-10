Um café situado no largo Conde Barão, em Lisboa, foi assaltado ontem de madrugada por desconhecidos, que partiram o vidro da porta do estabelecimento comercial para acederem à caixa registadora.A PSP recebeu o alerta pelas 02h00, devido ao alarme de intrusão do café atacado.Quando chegaram ao local, os agentes verificaram que os ladrões, em número ainda desconhecido, roubaram dinheiro da caixa registadora.Foi aberta uma investigação.