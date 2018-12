Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo pede a Marcelo medalha para Variações

No 74º aniversário do nascimento do artista, cidadãos exigem uma condecoração.

08:31

António Variações nasceu há 74 anos, na pequena freguesia de Fiscal, em Amares. Ontem, o extravagante barbeiro, que se eternizou no mundo da música, em temas como ‘É pr’amanhã’ ou ‘Estou bem’, foi recordado por um Grupo de Cidadãos que decidiu escrever ao Presidente da República a pedir a condecoração nacional do artista de Amares.



A recém-formada Comissão Promotora de Homenagem a António Variações entende que a atribuição de uma medalha "é a melhor forma de preservar a memória" do multifacetado cantor.



O Grupo de Cidadãos está a organizar um conjunto de iniciativas que, no decorrer do próximo ano, pretende assinalar os 35 anos do desaparecimento de Variações. António Variações nasceu no seio de uma família humilde e muito numerosa, em Amares.



Foi viver para Lisboa quando tinha apenas 12 anos e foi lá que desenvolveu o fascínio pela cultura e pela música. Viria a morrer num hospital de Lisboa, a 13 de junho de 1984.



Tinha apenas 40 anos. Os amigos não querem deixar esta data passar despercebida e, por isso, traçam já um plano de atividades, que passa pela apresentação do livro ‘Entre Braga e Nova Iorque’, da biógrafa Manuela Gonzaga, em vários locais de Braga e Terras de Bouro.



Já propuseram também ao Executivo municipal de Braga a atribuição do nome de uma rua da capital do Minho a António Variações.



O ano de 2019 verá também o lançamento do filme sobre a vida do cantor. Um filme que, recorde-se, foi rodado na freguesia de Fiscal, em Amares, e que contou com a participação de alguns populares.