Grupo perigoso detido por suspeitas de crimes violentos na zona Centro

Um grupo perigoso, suspeito de dez roubos à mão armada na zona Centro, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria no âmbito de uma operação que envolveu 45 buscas a casas, carros e acampamentos, em que participaram também elementos da GNR e da PSP, totalizando uma centena de operacionais.Segundo apurou esta quarta-feira o, estão em causa quatro roubos em cafés e três em residências, além de a um posto de abastecimento de combustíveis, a uma carrinha de tabaco e um carjacking, com a vítima a ser sequestrada na bagageira do carro, que viria a ser usado num assalto e depois incendiado.Foram detidos cinco homens e uma mulher, entre os 20 e os 50 anos, alguns com antecedentes criminais, que atuavam "numa dinâmica de grupo". Foi detido ainda um outro homem, em flagrante delito, mas por tráfico de droga.Entravam encapuzados, de noite e armados com pistolas e caçadeiras que usavam para fazer disparos intimidatórios e agrediam as vítimas que lhes faziam frente. Causaram "muita insegurança e alarme nas pessoas", disse esta quarta-feira o coordenador da PJ de Leiria, Fernando Jordão.Os roubos ocorreram em Peniche (concelho de origem do grupo), Caldas da Rainha, Rio Maior, Torres Novas, Batalha, Lourinhã e Nelas, entre dezembro do ano passado e março deste ano. Os montantes roubados ainda não estão apurados.Alguns dos crimes foram registados pelos sistemas de videovigilância e permitiram a identificação dos suspeitos. As peças de vestuário que usavam na altura dos roubos foram apreendidas durante as buscas, constituindo provas dos crimes.