Grupo que agrediu Miguel Albuquerque ainda por localizar

A GNR não conseguiu identificar os agressores de Miguel Albuquerque nos momentos seguintes ao incidente ter acontecido, no final do Benfica-Sporting (5-0) de domingo, no Estádio Algarve.Ao que oconseguiu apurar, o diretor das modalidades dos leões garantiu à GNR que tinha sido atacado "por cerca de 15 adeptos do Benfica" quando se deslocava para a sua viatura, que estava na zona do parque VIP do estádio algarvio. Os militares fizeram várias diligências para tentar localizar os alegados agressores vestidos com camisolas do clube da Luz, mas sem sucesso. "Na altura da agressão estavam a sair do estádio os adeptos do Sporting. Os benfiquistas estavam a festejar a vitória no estádio", disse aofonte oficial da GNR.Nas redes sociais, Albuquerque relatou que os adeptos o reconheceram e "avançaram em grupo desferindo vários murros na cabeça, socos e pontapés".Segundo fonte da GNR, o dirigente não formalizou queixa nesta força de segurança. No entanto, "a denúncia vai ser enviada para o Ministério Público, seguindo todos os trâmites legais". Este foi um dos poucos incidentes registados durante a Supertaça. A operação de segurança montada pela GNR foi considerada um sucesso.