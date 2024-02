Grupo que executou angolano em Oeiras pega fogo ao carro da fuga para destruir provas

O grupo armado com espingardas de assalto que executou um angolano no Bairro dos Navegadores, em Oeiras, na madrugada de sábado, incendiou o carro usado no crime na Azinhaga do Barruncho, um bairro de barracas na fronteira dos concelhos de Odivelas e Loures.



O Mercedes preto onde os dois atiradores entraram após abaterem Vítor Barros Pereira com cinco tiros – quatro na cabeça e um no peito – tinha sido furtado e o grupo terá ateado o fogo ao carro com o objetivo de eliminar qualquer prova que o ligue ao homicídio, como impressões digitais ou vestígios biológicos (cabelos, sangue, suor, etc.









