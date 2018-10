Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo resgatado no Gerês arrisca multa por estar em área proibida

Jovens foram encontrados já no lado espanhol, a mais de 60 km do ponto de partida.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:55

Os três jovens, entre os 23 e os 25 anos, que se perderam no Gerês, Montalegre, arriscam uma multa mínima de 200 euros e custas processuais por terem sido resgatados numa zona proibida.



O grupo foi resgatado na madrugada de domingo numa área do Parque Natural do Xurés – Galiza.



O trio, que fazia trilhos de ‘pé posto’, pediu ajuda depois de se ter desorientado quando foi surpreendido pela queda de neve e pelo intenso nevoeiro na zona das Minas dos Carris – Parque Nacional da Peneda Gerês e onde é proibido circular.



Foram resgatados já no lado espanhol, a mais de 60 km do ponto de partida, depois de horas expostos a temperaturas a rondar os zero graus.