Um grupo de assaltantes conseguiu, no espaço de apenas poucos minutos, roubar cerca de três mil euros em bacalhau, presunto e caixas de chocolate, esta sexta-feira de madrugada, na frutaria Santiago, em Santa Maria da Feira. O alerta foi dado às autoridades por volta da 01h30, dando conta de um furto num estabelecimento comercial, no cruzamento da rua do Pego com a rua Nova do Hospital, na localidade de São Paio de Oleiros.