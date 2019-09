Grupo rouba caixa multibanco em centro comercial de Oeiras

O centro comercial Torre das Flores, em Linda-a-Velha, Oeiras, foi assaltado este sábado de madrugada. Os ladrões arrombaram uma das portas do espaço comercial e levaram a única caixa multibanco que ali estava instalada.

O crime ocorreu em hora que ainda não está determinada. O centro comercial estava fechado e os ladrões puderam agir sem testemunhas.





Começaram por destruir um gradeamento metálico de proteção que estava corrido, e depois partiram a porta de vidro. Uma vez no interior do centro comercial, arrancaram o multibanco e transportaram-no para o exterior. Ao que oapurou, o alarme de que o centro comercial dispõe não terá disparado.

O ATM foi colocado dentro do veículo dos assaltantes, que fugiram a alta velocidade. Só ao início da manhã é que os proprietários de alguns estabelecimentos do centro comercial se aperceberam do furto.

A PSP de Miraflores foi chamada, e de imediato criou um perímetro de segurança. Inspetores da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, com competência exclusiva na investigação a roubos em caixas multibanco, assumiram a investigação.

Entretanto, cerca das 11h00, nas Paivas, concelho do Seixal, a PSP foi chamada por populares, que encontraram um veículo automóvel abandonado, com destroços de caixa multibanco no interior. A PJ foi chamada para investigar e procurava este sábado relacionar esta situação, com o furto ao centro comercial em Linda-a-Velha.