Grupo sequestra homem e força-o a levantar dinheiro em vários bancos em Valongo

Dois homens, de 21 e 22 anos e uma mulher, de 28, foram detidos em flagrante pela PSP, na manhã desta quinta-feira, quando forçavam um homem, de 62 anos, a fazer levantamentos no interior de uma instituição bancária, em Valongo. O alerta foi dado aos polícias e dava conta de que a vítima estava no interior do banco e que queria levantar uma quantia considerável em dinheiro, apresentado um comportamento muito suspeito.

Após várias diligências policiais percebeu-se que a vítima debilitada tinha sido vítima de sequestro e ofensas corporais pelo grupo – que o estava a forçar a fazer vários levantamentos em diversas caixas de multibanco.

No local, o grupo foi detido e a vítima foi encaminhada para um hospital. Apresentava vários ferimentos.