Um militar da GNR de Viana do Castelo escapou, por pouco, a uma tentativa de atropelamento, na terça-feira ao início da noite, no parque de estacionamento de um supermercado, em Mazarefes. O Mercedes GLS, que as autoridades suspeitam ter sido furtado em Santarém, foi detetado naquela superfície comercial.Quando os militares tentaram abordar o condutor, este colocou o carro em marcha, arrancando a grande velocidade. Ainda foi feito um disparo de advertência, mas os suspeitos fugiram no topo de gama que terá sido usado num furto, também em Santarém.