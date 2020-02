Grupo trafica 452 mil euros em enguia bebé

Três homens e uma mulher, chineses entre os 29 e os 43 anos, foram detidos pela PSP do aeroporto de Lisboa por terem sido apanhados a tentar colocar fora do País oito malas contendo 69 quilos de meixão vivo. A apreensão tem um valor total de 452 mil euros: o que põe a enguia bebé a um valor, na China, de 6500 euros o quilo.

Os detidos foram apanhados na última terça-feira. Os agentes de serviço no aeroporto de Lisboa revistaram as malas de grandes dimensões que os suspeitos transportavam. Para chegar vivo ao destino para onde os detidos se deslocavam - que a PSP não revelou, mas será a China e mercado asiático - o meixão era transportado nas malas de viagem em sacos duplos de plástico, com uma proporção de água e ar adequadas, e protegidos com películas térmicas. A ideia é manter a temperatura estável durante a viagem.

Todo o material apreendido foi sujeito a exame pericial e pesagem por um perito do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e depois devolvido ao seu habitat natural no rio Tejo.

Os detidos foram presentes a tribunal, por suspeitas da prática do crime de dano contra a natureza e de contrabando qualificado (na forma tentada) de espécie protegida e ameaçada em vias de extinção. A todos foi aplicado o Termo de Identidade e Residência, tendo o processo baixado a inquérito. Recorde-se que a captura do meixão só é permitida no rio Minho, devendo os pescadores que se dedicam à sua captura ser sujeitos a registos nas capitanias.