Grupo vandaliza balneários dos Dragões Sandinenses em Vila Nova de Gaia

Um grupo de homens assaltou, esta terça-feira de madrugada, os balneários do clube Dragões Sandinenses, em Sandim, Vila Nova de Gaia, e provocou um prejuízo de cerca de dez mil euros. Os ladrões levaram 12 portas em alumínio, uma televisão, a aparelhagem, uma máquina de filmar, as câmaras de videovigilância e vários artigos do bar do estádio."Tivemos um prejuízo não podemos suportar, já temos as nossas dificuldades. Queremos contar com a ajuda da autarquia e dos empresários de Sandim", disse ao CM Joaquim Monteiro, presidente do clube. A GNR procura identificar os assaltantes.