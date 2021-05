Grupo vendia canais TV a 10 euros por mês em Santarém

Um homem foi preso pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, e outros seis constituídos arguidos, por gerirem um esquema criminoso que comercializava o sinal de canais codificados de televisão, principalmente desportivos. O preço médio cobrado era de 10 euros mensais.

O grupo estava sediado no concelho do Cartaxo, Santarém, e atuava há mais de um ano. O papel do detido era de manutenção da rede tecnológica. Os arguidos auxiliavam-no a angariar clientes. O grupo propunha o acesso a canais de desporto ou cinema codificados através de sinal de rede wi-fi. A alternativa era a cedência de uma ‘box’ (caixa de receção do sinal de televisão) que só funcionava com um cartão que o grupo vendia.

O detido estava esta quarta-feira a ser interrogado no Tribunal de Santarém. Juntamente com os seis arguidos, é suspeito dos crimes de burla e falsidade informática, e violação de direitos de autor.