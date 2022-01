Grupos envolvem-se em cenas de pancadaria à porta de discoteca em Vilamoura

Dois grupos envolveram-se em confrontos, na madrugada de domingo, à porta de uma discoteca em Vilamoura.Ao que oapurou, na origem dos desacatos está um alegado ajuste de contas. Tudo aconteceu pelas 06h00 de domingo, já depois do fecho do estabelecimento.Nas imagens a que oteve acesso é possível ver os confrontos entre os dois grupos, pelo menos uma pessoa cai à água no decorrer da confusão. Há mesmo alguns clientes que tentam separar os grupos e acalmar os ânimos até à chegada dos seguranças e da GNR.A GNR esteve no local, mas não foram apresentadas queixas.