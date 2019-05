Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda agredido ao defender preso em Caxias

Por M.C. | 08:43

Um guarda do hospital prisão de Caxias, em Oeiras, foi agredido por um recluso no domingo à tarde, quando procurava impedir que este continuasse a agredir outro recluso, portador de uma doença psiquiátrica.



O guarda prisional viu o agressor a dar duas chapadas no outro preso e, de imediato, transpôs o gradeamento para acabar com o ataque, aproximando-se do agressor.



O guarda levou um pontapé na perna e um murro na cara.



Só com o apoio de dois colegas é que conseguiu manietar o recluso.



O guarda agredido teve de receber tratamento hospitalar.