Um guarda prisional, que cumpria serviço no Estabelecimento Prisional anexo à PJ, em Lisboa, foi detido após se ter deixado aliciar por um recluso a traficar droga para o interior da cadeia.









De acordo com um comunicado da Procuradoria da Comarca de Lisboa, do Ministério Público, divulgado esta sexta-feira ao fim da tarde, o guarda “aceitou, a troco de uma quantia monetária, efetuar um transporte de produto estupefaciente a pedido de um recluso”.

O recluso forneceu-lhe os contactos dos traficantes e o guarda “combinou os locais e as horas para a entrega do produto estupefaciente, tendo sido detido em flagrante delito num posto de abastecimento de combustível”, revela o Ministério Público, que investiga através da sua 2ª Secção do Seixal.





O guarda prisional foi presente, na quinta-feira, a primeiro interrogatório, pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado. O Ministério Público pediu como medidas de coação a obrigação de apresentação periódica e a suspensão de funções, o que foi aceite pelo juiz de instrução criminal.