Um guarda-noturno colocado no Funchal foi agredido com um ferro por um ladrão, ao tentar impedir que o mesmo consumasse um furto numa bomba de gasolina.A vítima estava de serviço quando viu o assaltante, de 32 anos, a partir o vidro da porta do posto de abastecimento. De imediato interveio e foi agredido com um ferro nas costas.Mesmo ferido, conseguiu manietar o ladrão até à chegada da PSP. O guarda-noturno teve de receber tratamento no Hospital do Funchal.