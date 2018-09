Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda prisional admite ter agredido jovem que morreu em Coimbra

Presente a tribunal, homem confessou que deu "alguns socos" no rapaz, mas que se arrependeu de imediato.

Por P.G. | 09:22

O guarda prisional, de 40 anos, acusado com outros dois homens de ter agredido um jovem, de 18 - que morreu horas depois - admitiu esta terça-feira, no Tribunal de Coimbra, ter dado "alguns socos".



Mas disse ter-se arrependido no momento seguinte e lamentou "profundamente" o desfecho.



Na sessão, foram ainda ouvidos amigos da vítima, Leonardo Queda, que o acompanhavam em setembro de 2016, nas festas de Montemor-o-Velho.



"Bateram-lhe como se fosse um boneco, um saco de boxe. Parecia uma coisa do outro Mundo", descreveu um dos amigos.