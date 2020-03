Guarda prisional agredido no Porto após proibições de visitas devido ao coronavírus

Um guarda prisional foi agredido este domingo no estabelecimento prisional junto à PJ do Porto.



Segundo avança a TSF, o momento de tensão aconteceu após terem sido proibidas as visitas aos reclusos durante os fins de semana devido ao surto de coronavírus.





Os reclusos ao terem sido confrontados com a ausência de visitas, ter-se-ão revoltado.Em declarações à Lusa, o presidente do sindicato, Jorge Alves, afirmou que no domingo se gerou a confusão entre os reclusos do estabelecimento prisional junto à Polícia Judiciária no Porto, tendo um guarda prisional ficado ferido e recebido tratamento hospital.Esta confusão esteve relacionada com a suspensão das visitas em todas prisões da região Norte anunciada no sábado pela ministra da Saúde, Marta Temido.