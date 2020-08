Guarda prisional da cadeia de Paços de Ferreira morre sem ir a julgamento

Cid Grazina - um dos cinco guardas da cadeia de Paços de Ferreira detidos, em novembro de 2019, pela PJ e constituído arguido por suspeitas de integrar uma rede que introduzia ilegalmente droga e telemóveis na prisão - morreu na quinta-feira. Aguardava uma eventual dedução de acusação, por crimes de tráfico de droga e corrupção.









Ao que o CM apurou, o guarda de 43 anos, de baixa desde 2017, morreu vítima de ataque súbito. O cadáver foi encontrado por populares num caminho, junto a uma quinta abandonada em Parada de Todeia, Paredes.

Os Bombeiros de Cete foram alertados e fizeram manobras de reanimação. No entanto, o óbito acabou por ser declarado por um médico do INEM. Tal como o CM noticiou em novembro de 2019, quando a PJ executou a operação Entre Grades, Cid Grazina tinha antecedentes por posse e tráfico de droga. Antes de ser detido no âmbito desta investigação, fora mesmo apanhado em flagrante a vender droga a um toxicodependente. Vai agora ser autopsiado, de forma a ser clarificada a causa da morte.





O guarda prisional, que saíra da cadeia há pouco tempo, estava sujeito a Termo de Identidade e Residência. Depois de a operação Entre Grades já ter dado origem à acusação de 21 arguidos - entre os quais o chefe da guarda José Coelho -, pelo Ministério Público de Penafiel, Cid Grazina esperava agora para saber se ele e outros três colegas da cadeia de Paços de Ferreira também iriam a julgamento por integrarem a mesma rede.