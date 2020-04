Uma guarda prisional da cadeia de Silves está infetada com a doença Covid-19.



A informação foi confirmada ao CM pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional, deste que é o sexto caso de infeção com coronavírus nas prisões portuguesas.

Jorge Alves, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, disse que a guarda teve ontem conhecimento do resultado positivo ao teste que efetuou. O mesmo responsável diz ainda ter conhecimento de que uma equipa de guardas (entre 5 e 8) que trabalham mais de perto com a colega infetada, já hoje não foram trabalhar, e que deverão também eles efetuar testes de despistagem à doença.