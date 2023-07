Um guarda prisional da cadeia de Sintra, de folga, descobriu um recluso da mesma prisão, evadido há cerca de uma semana, a passear a pé na zona do Martim Moniz, em Lisboa. A PSP foi alertada e foi possível apanhar rapidamente o preso.





O evadido, de 41 anos e a cumprir pena por crimes de tráfico de droga, desrespeitou o prazo de regresso de uma saída precária. Há cerca de uma semana que era procurado pelos Serviços Prisionais, com alerta emitido para todas as forças de segurança. No sábado à noite, um guarda prisão de Sintra reconheceu-o na zona do Martim Moniz.