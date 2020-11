Um guarda prisional da cadeia de Paços de Ferreira ameaçou utentes e funcionários do Hospital de Paredes com uma arma, na quinta-feira. Foi detido pela GNR e entregue à PJ do Porto.O guarda prisional, de 59 anos, ter-se-á dirigido ao hospital com o intuito de visitar a mãe, ali internada. A visita foi-lhe negada e o homem pegou numa arma e distribuiu ameaças. A GNR foi ao local, desarmou-o e deteve-o.O homem foi presente esta sexta-feira a juiz.