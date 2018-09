Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda prisional julgado pela morte de jovem à pancada em Coimbra

Rapaz foi brutalmente agredido depois de ter derrubado um copo de cerveja sobre a namorada de um dos arguidos.

Por P.G. | 09:38

Um guarda prisional, de 40 anos, e dois amigos, de 25 e 35, vão ser esta terça-feira julgados, no Tribunal de Coimbra, por terem espancado um jovem, de 18 anos, em Montemor-o-Velho, que morreu após as agressões.



Leonardo Queda, a vítima, foi atingido com murros na cabeça, em setembro de 2016, no recinto das festas da vila, depois de ter, com os amigos, derrubado um copo de cerveja sobre a namorada de um dos arguidos.



Segundo a acusação, o guarda prisional agarrou-o pelo pescoço e desferiu-lhe "vários socos na cabeça, com força", enquanto os amigos o atingiam no corpo.



Leonardo Queda foi para casa, em Santo Varão. Deitou-se e foi encontrado pela mãe, às 08h00, inconsciente.



Os arguidos estão acusados de ofensa à integridade física qualificada, agravada pelo resultado.