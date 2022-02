João Vaz, um guarda prisional que começou esta quarta-feira a ser julgado em Lisboa ao lado de outros 26 arguidos por crimes racistas entre 2013 e 2017, admitiu esta quarta-feira ter estado no local de uma rixa que terminou com militantes do PCP espancados, mas garantiu que não agrediu ninguém e que até tentou serenar os ânimos.O guarda prisional foi um dos três arguidos que pediu para falar na primeira sessão do julgamento relativo ao grupo ‘Hammerskins’, uma organização neonazi fundada nos EUA na década de 1980, que se estava a estabelecer em Portugal. Segundo o Ministério Público, que acusou os 27 arguidos por 77 crimes violentos, João Vaz era um ‘supporter’ do grupo, primeiro passo para entrar na organização. A ascensão dependia de ‘provas’.