Guarda-redes detido pela PJ por agressões violentas em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária do Porto deteve um jovem de 20 anos, ex-guarda-redes da equipa B do FC Porto, por envolvimento numa violenta agressão a um homem, ocorrida a 26 de novembro ano passado, em Vila Nova de Gaia.

Ivan Cardoso, que atualmente está sem clube, atuou com mais cinco cúmplices, que também foram detidos. Os seis suspeitos são todos residentes no bairro do Cerco do Porto.

Em causa terá estado uma alegada dívida. A vítima foi raptada e ameaçada com uma arma de fogo. Foi levada pelos suspeitos até casa dos pais, em Vila Nova de Gaia, local onde foi brutalmente espancado.

Os suspeitos vão ser presentes a tribunal.