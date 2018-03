Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas assaltados na cadeia em Coimbra

Desapareceram 1850 euros, que pertenciam a reclusos.

Um cofre guardado numa sala da cadeia de Coimbra, à qual só deveriam ter acesso os chefes da guarda prisional, foi assaltado na sexta-feira. Do interior desapareceram 1850 euros, que pertenciam a reclusos e estavam ali guardados.



A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais já abriu um processo de inquérito para apurar as circunstâncias em que o dinheiro desapareceu e imputar as consequentes responsabilidades.



Segundo o CM apurou, o dinheiro naquele cofre servia para custear as saídas precárias dos reclusos e tinha sido ali depositado pelos próprios ou por familiares.