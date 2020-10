Guardas cercados por 60 reclusos em rusga a cela na cadeia do Linhó em Sintra

Quatro guardas da cadeia do Linhó, em Sintra, estiveram perto de uma hora cercados por cerca de 60 presos, que tentaram impedir uma rusga à cela de um recluso, por suspeitas de tráfico.Os factos - com os quais oconfrontou os Serviços Prisionais e cuja resposta foi apenas "nada a reportar" - ocorreram a 17 de outubro. Um preso do pavilhão C do Linhó, que cumpre pena por tráfico, levantou suspeitas por posse de droga.Quatro guardas avançaram para uma busca na cela, e apreenderam 103 gramas de haxixe.Foi então que cerca de 60 reclusos rodearam três guardas que se encontravam no interior da cela e ameaçaram outro que, à porta, tentava ajudar os colegas. Diziam querer impedir que o preso fosse levado e, após uma hora de negociações, foi possível aos guardas saírem com a droga. Ainda assim, só depois do encerramento geral dos reclusos foi possível ir buscar o suspeito de tráfico e colocá-lo numa cela de separação.