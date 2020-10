A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional agendou uma vigília em frente ao Ministério das Finanças, para dia 30 de outubro, e entregou um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar a partir de 16 de novembro.



Em causa está a "falta de vontade e capacidade de resposta do Governo aos problemas existentes [nas cadeias], que se arrastam desde a publicação do Estatuto Profissional, em 2014", afirma.

