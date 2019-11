Guardas corruptos passavam droga e telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira

Quatro em prisão preventiva, três deles guardas prisionais. O chefe José Borges, transferido da cadeia de Paços de Ferreira para Guimarães após ter permitido a festa de Amaro ‘Cigano’, em fevereiro; o chefe José Coelho, aposentado há 6 meses; e o guarda Delfim Dispenza (de baixa médica há onze meses) são desde esta quarta-feira presos da cadeia de Évora. O quarto preventivo é um homem que já era recluso.Os guardas, que trabalharam todos no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira, foram ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal do Marco de Canaveses, por aceitarem dinheiro para introduzir todo o tipo de objetos ilícitos na prisão - incluindo droga e telemóveis, como os usados para filmar e publicar nas redes sociais a festa de Amaro ‘Cigano’.Já os guardas Cid Grazina (deixou Paços de Ferreira em 2017) e Rogério Machado, que acompanhou as buscas da PJ na terça-feira de manhã e foi preso na cadeia durante o turno de trabalho, ficaram em liberdade, proibidos de contactar com os outros arguidos. Rogério fica ainda suspenso de funções.O Ministério Público do Porto juntou vários processos na posse da PJ. Outras três pessoas detidas na meia centena de buscas foram também ouvidas esta quarta-feira, mas no Tribunal de Penafiel, indiciadas de posse de arma proibida. Ficaram em liberdade.Cada telemóvel colocado pelos guardas na cadeia podia custar aos reclusos o dobro do preço do mercado. Cocaína e heroína tinham também valores de luxo. Dois guardas tinham vasto património imobiliário, que pode ser arrestado.Colocado na cadeia de Guimarães. Foi transferido de Paços de Ferreira após a festa de Amaro ‘Cigano’.Aposentado há cerca de seis meses. Também saiu de Paços de Ferreira após a polémica festa de aniversário.Único preso na cadeia de Paços de Ferreira, durante o turno de trabalho. Acompanhou as buscas da PJ.De baixa médica desde o início deste ano. Levantava suspeitas devido ao contacto próximo com reclusos.Ausente do serviço em Paços de Ferreira desde 2017. Recebeu apoio médico por problemas psicológicos.