Guardas do Estabelecimento Prisional de Lisboa atacados por insetos

Guardas do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) estão a ser obrigados a fazer turnos de oito horas numa torre de vigilância, durante a noite, infestada com uma praga de insetos cuja identificação e origem não foi ainda apurada. A situação, segundo denúncia do Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP) ao, arrasta-se desde o início de dezembro.Os primeiros guardas a tomarem contacto com a praga denunciaram o caso à hierarquia. "Após ver que houve guardas picados, um graduado deu ordem para fechar a torre. No entanto, o comissário prisional voltou a instituir turnos na mesma torre", explicou aoJorge Alves, presidente do SNGP.O dirigente assegura que os guardas continuam a ser atacados pelos insetos, e que alguns deles são obrigados a sair da torre e ir para o frio.O SNGP faz esta quarta-feira seguir exposições sobre o caso para a Direção-Geral de Justiça e Autoridade das Condições de Trabalho. Contactados pelo, os Serviços Prisionais afirmam "não ter qualquer comentário a tecer".