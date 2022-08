Guardas florestais da GNR em greve no dia de abertura da caça

Os guardas florestais da GNR vão fazer greve no próximo domingo, dia 21 - abertura oficial da caça a várias espécies -, para exigir ao Ministério da Administração Interna negociações para a melhoria das condições de trabalho e dignificação da profissão.

No comunicado em que anunciam a greve, os guardas do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, da GNR (SEPNA/GNR) querem a "definição da tabela remuneratória específica para a carreira profissional de guarda-florestal", a "consagração dos suplementos remuneratórios, designadamente, por exercício de funções da carreira de guarda florestal e por trabalho em equipa de proteção florestal" e reivindicam ainda a "criação do Corpo de Guardas Florestais, com a adequada autonomia hierárquica e funcional".

A greve dos guardas do SEPNA/GNR foi marcada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que diz ter aguardado até 10 de agosto por uma resposta da secretária de Estado da Proteção Civil, a quem diz ter enviado propostas "para serem debatidas num calendário de reuniões entre 27 de agosto e 07 de outubro".

Por não ter obtido resposta "decidiu avançar com uma paralisação de 24 horas" no domingo, dia da reabertura da caça a várias espécies cinegéticas.

Os guardas florestais já cumpriram um dia de greve e uma concentração junto ao ministério, no Terreiro do Paço, em Lisboa, a 15 de julho, para exigir do Governo a abertura de um processo negocial para resolver as reivindicações apresentadas.