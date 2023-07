A Cadeia de Leiria-Jovens, que alberga reclusos muito novos, a maioria com 16 anos ou pouco mais, “está a braços com falta gritante de efetivos”. A denúncia é do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), que adianta estar a ser impossível controlar um grupo que causa frequentes desordens.









