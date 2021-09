Guardas julgados por tráfico de droga na cadeia negam crime

"É tudo mentira! Nunca estive metido em negócios ilegais na cadeia." A mesma frase foi repetida, esta segunda-feira, pelos dois guardas prisionais, um deles chefe, na cadeia de Paços de Ferreira, acusados de tráfico de droga e telemóveis no estabelecimento prisional de alta segurança.O julgamento senta 15 arguidos no banco dos réus - três dos quais guardas prisionais, sendo que um quarto elemento morreu no ano passado -, dez deles em prisão preventiva, e decorreu no pavilhão anexo à cadeia sob fortes medidas de segurança.