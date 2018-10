Guardas marcam três dias de greve nacional

Pré-aviso já foi entregue no Ministério da Justiça, e na Direção-Geral dos Serviços Prisionais.

Por Miguel Curado | 11:11

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional, maior estrutura representativa desta classe profissional, marcou para os dias 23, 24 e 25 de outubro uma greve nos 49 estabelecimentos prisionais do país.

O pré-aviso já foi entregue no Ministério da Justiça, e na Direção-Geral dos Serviços Prisionais.

Os líderes sindicais dos guardas prisionais exigem a revisão do estatuto profissional, o descongelamento dos escalões remuneratórios, a revisão do horário de trabalho com períodos de 12 horas, e o pagamento do subsídio de turno.