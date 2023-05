Disfarçado de pedreiro, com um capuz na cabeça e um saco às costas. Foi assim que um guarda prisional da cadeia de Vila Real apanhou, esta segunda-feira de manhã, com mais três colegas, Paolo Chaves Diaz, de 21 anos, que tinha escapado da prisão de Lamego no domingo à tarde.



Os guardas estavam para entrar ao serviço quando reconheceram o foragido, junto a um hipermercado, e decidiram montar a cilada, que resultou.









