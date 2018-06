Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas-noturnos evitam roubo em Aveiro

À chegada dos guardas, os ladrões colocaram-se em fuga e falharam assalto a centro comercial.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 09:00

Dois guardas-noturnos impediram um assalto, durante a madrugada de ontem, a um estabelecimento comercial em Aveiro.



Durante o giro, Fernando Branco e João Rodrigues surpreenderam um grupo de ladrões que tentava destruir o alarme da pastelaria Caracas, nas Barrocas.



"Estávamos a patrulhar a zona e reparámos no guarda-sol fora do sítio. Quando os ladrões perceberam a nossa presença puseram--se em fuga", disse, ao CM, Fernando Branco. Já João Rodrigues explicou: "O nosso trabalho não é visível para a população mas somos eficientes. Com a nossa presença impedimos a concretização deste e de outros assaltos."



Os ladrões usaram um aguçador de talhante para estroncar a porta, destruíram a máquina de tabaco mas não a roubaram.