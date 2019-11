Guardas prisionais detidos por tráfico de droga receberam visitas polémicas

Os chefes da guarda prisional José Borges e José Manuel Coelho, dois dos cinco guardas detidos pela PJ na terça-feira numa operação que pôs termo a uma rede de tráfico de droga e telemóveis na cadeia de Paços de Ferreira, tiveram direito a visitas na cadeia anexa à PJ do Porto, antes de serem transferidos para o presídio de Évora.Apesar de se dizer "obrigada ao dever de reserva face aos reclusos", a Direção-Geral dos Serviços Prisionais acabou por reconhecer esta situação. "Trata-se de pessoas que pela natureza das sua funções carecem de proteção especial, em estabelecimento prisional próprio, pelo que é natural que em período transitório recebam visitas em horário desconcentrado", explicou aofonte oficial dos Serviços Prisionais.Ao que o nosso jornal apurou, José Borges e José Manuel Coelho receberam as visitas das respetivas mulheres, filhos e amigos. A situação ocorreu na última quinta-feira, pelas 08h30, quando as visitas aos reclusos da cadeia anexa à PJ do Porto só ocorrem, diariamente, pelas 09h15.