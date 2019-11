Guardas prisionais fazem tiro no escuro no mesmo local onde morreu guarda

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Trinta e oito guardas prisionais, colocados em cinco cadeias do Norte do País, realizaram uma ação de formação de tiro, inserida no plano anual de avaliação, na carreira de tiro de Paços de Ferreira, que terminou sem segurança à luz de lanternas e lampiões e sem meios humanos ou materiais de socorro nas imediações.O exercício foi realizado no mesmo local onde a 6 de novembro do ano passado ... < br />